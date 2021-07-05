طلب إحاطة عاجل بسبب «المانجا» وتحذير من مرض «الهباب الأسود»

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى أصاب محصول المانجو وطالبت بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها سارعت بتقديم طلب الإحاطة بهدف حماية أحد المحاصيل الزراعية المصرية الهامة من محاصيل الفاكهة، والتي تتميز بها مصر، وأشارت إلى أنها استقبلت العديد من الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام، لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها، حسب قولها.

محصول المانجو في الإسماعيلية

وأضافت أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول المانجو، مؤكدة أن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية ، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.

الهباب الأسود

واعتبرت النائبة أن هناك تقاعسا من بعض الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي، بحسب قولهل، وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .

كما أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق.وهذه ليست المرة الاولي فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسبب مرض الهباب الأسود.فخسارة المحصول بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.

وأكملت عضو البرلمان تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو