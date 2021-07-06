حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما كي يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.العذراء

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.