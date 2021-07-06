حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز برج العذراء بالمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.