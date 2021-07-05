ترتيب السيارات الأكثر مبيعا خلال أول 5 شهور من 2021

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع موديل العام 2021، ارتفاعًا داخل السوق المحلي بنسبة 73% خلال فترة الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وترصد السطور التالية، بالترتيب أكثر 10 علامات تجارية للسيارات مبيعًا خلال الفترة الشهور الأولى للعام 2021، مقارنة بمعدل كل علامة تجارية خلال الشهور الأولى للعام الماضي 2020، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامة تجارية للسيارات.

شيفروليه

تأتي في المقدمة بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 21.231 مركبة مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت عدد 14.593 مركبة.

نيسان

في الترتيب الثاني بالقائمة، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 11.362 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 6.576 مركبة.

تويوتا

جاءت في الترتيب الثالث بالقائمة، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 11.096 مركبة مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 9.438 مركبة.

هيونداي

شغلت الترتيب الرابع بالقائمة، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 10.830 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 5.612 مركبة.

إم جي

تستمر في ترتيبها الخامس بالقائمة، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 9296 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 3.878 مركبة.

سوزوكي

بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 6.770 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 1.461 مركبة.

كيا

بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 5.864 مركبة؛ مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2.860 مركبة.

بيجو

بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 5.521 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2.232 مركبة.

فيات

بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 5.423 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4.592 مركبة.

شيري

في المركز العاشر بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 حيث سجلت عدد 4953 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2.903 مركبة.