محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 28 قرية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، رؤساء شركات المرافق، مديري المديريات منسقي مشروع حياة كريمة، أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة المشروع، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وجاء الاجتماع استكمالا لسلسلة المتابعات التي تجريها المحافظ، للوقوف على آخر المستجدات بأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالي 219 تابعا.

واستهلت «محافظ دمياط» جلسة الاجتماع، ببحث الموقف الحالي الخاص بقطع الأراضي، المقرر توفيرها لإقامة مشروعات خدمية ومجمعات حكومية ومراكز شباب، وفقًا لاشتراطات محددة، وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات لتخصيص تلك الأراضي.

واطلعت «عوض» على المعدلات التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، خلال الفترة الحالية، لإقامة محطات ومد وتدعيم شبكات، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى بحث إمكان توفير قطعة أرض، وتخصيصها لصالح الهيئة لإقامة محطة رفع صرف صحي، لتغطية قريتي أم الرزق وأبو راشد، واطلعت أيضًا على خطة قطاع الصحة، لإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير 28 وحدة صحية ومراكز طب الأسرة، طبقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى موقف إنشاء مستشفى مركزي جديدة بكفر سعد، بعد توفير قطعة أرض من قبل المحافظة.

وبحثت المحافظ موقف تخصيص أراض ببعض القرى لإقامة نقاط تمركز لسيارات الإسعاف، وخطة مد شبكات الغاز، وأيضًا الموقف الخاص بحصر المستحقين بمشروع سكن كريم والمنازل المقرر دهان واجهاتها، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتأهيل الكباري، وإنشاء وحدات بيطرية وجمعيات زراعية، ورفع كفاءة مراكز الشباب.

وأكدت المحافظ وضع جدول زمني محدد لجميع المشروعات الجارية، المقرر تنفيذها، وأهمية تكاتف الجهود لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بتغطية القرى بخدمات متكاملة وتنفيذ مخطط تطوير شامل لخدمة أهالي الريف المصري، ورسم واقع أفضل لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.