مستشار وزيرة الصحة: فيروس كورونا يحتاج جرعات لقاح سنوية

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إنه يجرى العمل على تحديث الإصدار الرابع من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، للوقوف على الأدوية التي يجب إضافتها وزيادة جرعتها لتحسين عمليات استهلاك الأكسجين، لافتة إلى أن بعض الأدوية تكون فعالة في أوقات معينة من إصابة الأشخاص، ولا تعمل بصورة جيدة في وقت آخر.

وأضافت«عاصم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث»، اليوم الأثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تحور الفيروس ليس العامل الأساسي لتغير بروتوكولات العلاج ولكن عامل أساسي للقاحات المضادة للفيروس، وكذلك الإجراءات الوقائية في مختلف البلاد، مؤكدة أن بعض اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال لأمراض مثل الحصبة تستمر فعاليتها لمدة 10 سنوات وأحيانا طول العمر، منوهة بأن الفيروسات المناعية تحتاج جرعات لقاح سنوية مثل فيروس كورونا وقد تكون اللقاحات موسمية أحيانًا.

وأكدت مستشار وزير الصحة للأبحاث، أن هناك 3 عوامل ساعدت في انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا وهي تحسن مناعة الأفراد الطبيعية أو نتيجة الحصول على لقاحات، أما العامل الثاني فهو تحور الفيروس عدة مرات وتأثير اللقاحات عليه، أما العامل الثالث فهو يتوقف على البيئة التي يوجد فيها الفيروس ومدى تنفيذ الأشخاص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.