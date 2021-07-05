الديفا سميرة سعيد تطلق مون شيري منتصف الشهر الجاري

تعاقد محمد رشيدى مع الديفا سميرة سعيد، على شراكة إنتاج ثلاثة أعمال جديدة من ألبومها الجديد «سميرة 2021»، ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

ووقع اختيار«الديفا» سميرة سعيد، ورشيدي على مون شيريMon ، Cheri لإطلاقها للجمهور في منتصف الشهر الجاري.

«مون شيري»تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، من كلمات محمد القياتى، وألحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.

كما تعاونت «الديفا» في هذه الأعمال مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزة»، ومن الشعراء «محمد القياتي» و «شادي نور»، ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».

وطرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرًا أغنية «الساعة اتنين بالليل»، من ألبومها الجديد، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتصدرت الأغنية التريند في أول ساعات من طرحها، وحققت أعلى نسب مشاهده على اليوتيوب، وتفاعل الجمهور مع أغنية «الساعة اتنين الضهر»، خاصة عبر تطبيق التيك توك، وهي الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، حيث طرحت أولى أغنيتها وكانت تحمل اسم «بحب معاك»، من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة، والأغنية الثانية بعنوان «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع.