«الزراعة»: استوردنا 96 ألف رأس ماشية قبل العيد.. و60 جنيهًا سعر الكيلو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استقبلت شحنات جديدة من اللحوم الحية قبل عيد الأضحى، موضحا أنهم استوردوا 96 ألف رأس ماشية، والأسعار تتراوح بين 60 جنيهًا إلى 65 جنيهًا سعر الكيلو القائم في الخراف، و55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للحوم البقري، و55 جنيهًا لسعر الكيلو القائم في الجاموس.

وأضاف «القرش»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرًا في القطاع الحيواني، وعملت على عدد من المحاور، أولها ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، وهذا بدأ بإنشاء قواعد بيانات للثروة الحيوانية ويتم تحديثها باستمرار، والمحور الثاني هو تحسين السلالات، حيث طورت ودربت الأطباء لتقديم خدمة متميزة، ووقعوا بروتوكول لتوفير سلالات عالية الإنتاجية للمستفيدين من مشروع «البتلو»، والمحور الثالث هو زيادة عدد الرؤوس الموجودة، وأطلقت مشروع لزيادة مليون رأس ماشية، إضافة إلى مشروع البتلو الذي وصلت مخصصاته المالية إلى حوالي 5 مليارات جنيه حاليا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك 30 ألف فلاح استفادوا من مشروع البتلو، وهذا المشروع يهدف إلى مضاعفة الإنتاج، لأن هناك قرار ينظم عملية ذبح الحيوانات عندما تصل إلى 400 كيلوجرام، والدولة توفر له تمويل التربية، مشددًا على أن هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في توفير اللحوم الحية أو المذبوحة، وهناك استقرار كبير في سعر السوق، ولا يوجد ما يؤثر على المربي، وما يؤثر على المستهلك، والسعر مرضي لكلا الطرفين، والدولة حريصة على توفير سعر مرض للمستهلك.

هذا، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يوم السبت المقبل، الموافق 9 يوليو 2021 و29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حيث سيتم عقب صلاة مغرب هذا اليوم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، لتعلن دار الإفتاء المصرية رسميا موعد غرة شهر ذي الحجة وتحديد موعد وقفة عرفات 2021 وموعد عيد الأضحى 2021.