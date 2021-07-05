عاجل.. إصابة 10 في حادث دهس على طريق الإسماعيلية: عربية دخلت عليهم القهوة

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة إثر دخول سيارة ملاكي مسرعة لمقهى على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد محمود العزازي، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد باختلال عجلة القيادة في يد أحد الأشخاص خلال سيره على طريق السويس، ما أدى إلى دخول السيارة للمقهى وإصابة عدد من الأشخاص.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما انتقل ضباط الشرطة والبحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتحفظت الشرطة على السيارة، فيما جرى نقل سائقها الى المستشفى ضمن المصابين، وأشارت المصادر إلى اختلاف الإصابات وتنوعها بين المصابين.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تختلف بين كسور مختلفة وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور في العمود الفقري والفقرات العنقية.