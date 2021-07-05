طارق عبدالمنعم: جميع المجازر مفتوحة مجانًا لذبح الأضاحي في العيد

قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للمجازر، إن لديهم على مستوى الجمهورية 464 مجزرًا يدويًا و15 آليًا، و7 مجازر نصف آلية، مشددًا على أن كل المجازر مفتوحة مجانًا لذبح الأضاحي في الأربع أيام الخاصة بعيد الأضحى.

وأضاف «عبدالمنعم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن لديهم لجان لفحص المجازر، وهناك كميات كافية من مادة الأختام، وجميع المجازر تعمل بشكل جيد وتلتزم بكافة إجراءات النظافة المطلوبة، والعاملون بها يحصلون على شهادات صحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استقبلت شحنات جديدة من اللحوم الحية قبل عيد الأضحى، موضحا أنهم استوردوا 96 ألف رأس ماشية، والأسعار تتراوح بين 60 جنيها إلى 65 جنيهًا سعر الكيلو القائم في الخراف، و55 جنيها إلى 60 جنيهًا للحوم البقري، و55 جنيهًا لسعر الكيلو قائم في الجاموس.

وأضاف «القرش»، في نفس اللقاء أن البروتين من أصل حيواني متنوع، وأولها هو اللحوم الحمراء حيث كانت مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 40% قبل عام 2014، أما حاليًا فإن الاكتفاء الذاتي وصل إلى 60%.

أما يوسف البسومي، نقيب الجزارين، فقال إن السعر المناسب لذبح العجل 1000 جنيه، والسعر المناسب لذبح وتجهيز الخروف 200 جنيه.

وكشف نقيب الجزارين أن المربي والجزار شريكان في مشروع واحد، والمتحكم الأكبر في السوق هم أصحاب المزارع الكبرى، لأنهم من يبيعون اللحوم قائم، وهم من يحددون الأسعار، مشيرًا إلى أن تفاوت الأسعار يعود إلى المنطقة، وعلى سبيل المثال سعر اللحوم في الوراق يختلف عن سعر اللحوم في مصر الجديدة، وهذا يعود إلى تكلفة العمالة وغيرها.