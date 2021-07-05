إعدام لحوم فاسدة في حملة بمديرية الصحة بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة بمساعدة مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، على منافذ بيع وتناول المواد الغذائية بمدينة العبور، بناء على تعليمات وزيرة الصحة بضرورة الرقابة على المحلات والمطاعم والأسواق، والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها المواطنون وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين، بتعليمات الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم وشطة ناعمة وبصل بودرة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وعدم وجود أي بيانات تدل على مصدرها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 93 طبق لحم مكعبات بوزن 90 كيلو، و50 كيلو جرام شطة ناعمة، و30 كيلو جرام بصل بودر، كما تم إعدام أصناف لعدم صلاحيتها وفسادها وهي 13 كيلو لحم مفروم، 9 كيلو لحم، 9 كيلو سجق، كيلو قلوب، كيلو جبن، 246 كيلو جرام منتجات ألبان ومصنعات لحوم دواجن.

ووجه الدكتور خالد عبدالغنى، بضرورة القيام بمثل هذه الحملات بصفة مستمرة حفاظاً على المواطنين ومتمنياََ الصحة والسلامة لجميع المصريين.

في وقت سابق تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط 2،5 طن أسماك فيليه وسبيط مجهول المصدر، وضبط 10 أطنان زيت طعام بدون مستندات فى حملة تموينيه مكبرة، كما ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية،

أخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 2,5 طن أسماك فيليه و سبيط بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .

وضبط شركة لتعبئة المواد الغذائية عثر بها على 10 أطنان زيت طعام معبأ داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحة للبيع والتداول بالأسواق

كما تم ضبط المدير المسؤل عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص ضبط به 30 ألف كمامة بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسيةالصحية منتج نهائى و7000 متر أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر خامات إنتاج رديئة تمهيداً لطرحها بالأسواق.

كما تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع المسطحات من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى