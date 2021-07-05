إجازة «نادين ورقية» تحولت لجنازة.. تفاصيل غرق طفلتين شقيقتين بالغردقة

جاءت «نادين» البالغة من العمر 6 سنوات، وشقيقتها «رقية» صاحبة الـ4 سنوات، من محافظة الفيوم برفقة والدتهما لقضاء إجازة بالغردقة لتعودا جثتين، بعد غرقهما في حمام سباحة بإحدى الفيلات في منطقة «مبارك 7» شمال مدينة الغردقة، حيث كانتا تلعبان في غفلة من الأم التي ظلت تبحث عنهما في جميع أرجاء الفيلا، لتجدهما غارقتين في حمام السباحة، وأطلقت الأم صرخة مدوية تجمع على صوتها الأهالي لحمل الطفلتين في سيارة ملاكي، والتوجه بها إلى مستشفى الغردقة العام، ولكن القدر لم يمهلهما، ولم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذهما.

وقال أحد شهود العيان إن الأم أصابتها حالت ذهول بمستشفى الغردقة العام عندما رأت طفلتيها جثتين أمام عينها، وحسب رواية الأم يعمل والدهما بدولة الكويت ولم يعلم بوفاة طفلتيه حتى الآن.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أنه جرى عمل إنعاش رئوي للطفلتين، ولكن لم تنجح المحاولات لإنقاذهما، وأن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الحادثة.

وشهدت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، مصرع الطفلتين نادين ورقية هانى عبد العظيم، غرقا في حمام سباحة بإحدي الفيلات بمنطقة «مبارك 7»، شمال مدينة الغردقة وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، وعمل محضر بالواقعة َوجاري التحقيق.

وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغا بمصرع طفلتين، غرقا داخل حمام سباحة الموجود بفيلا بمنطقة «مبارك 7»، شمال مدينة الغردقة