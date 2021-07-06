«أبو صدام» يوضح معلومات عن مرض الهباب الأسود: «عدو المانجا»

كشف حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن الأسباب التي أدت إلى انتشار ما يسمى بـ«الهباب الأسود» الذي يصيب محصول المانجو، قائلا إن انتشار فطر العفن الهبابي بصورة وبائية يضعف إنتاجية أشجار المانجو.

انتشار العفن الهبابي

وأضاف أبو صدام، لـ«الوطن»، أن سبب انتشار العفن الهبابي في مزارع المانجو بالإسماعيلية نتج عن التغيرات المناخية غير الملائمة وانتشار الحشرات القشرية وحشرة المن في حدائق المانجو بالإسماعيلية.

وأوضح نقيب الفلاحين أنّ العفن الهبابي ظهر بصورة ملفتة للنظر في حدائق المانجو بالإسماعيلية، منذ 6 سنوات، وهو فطر ينمو على الإفرازات اللزجة والعسلية التي تخلفها الحشرات القشرية وحشرة المن والبق الدقيقي، ويحجب الضوء عن الأوارق، ما يضعف عمليات البناء الضوئي ويؤدي لقلة الإنتاجية وضعف عمليات عقد الأزهار كما يؤدي أحيانا لسقوط الثمار قبل تمام نضجها.

وأشار أبوصدام إلى أن العفن الهبابي لا يمثل خطورة على صحة الإنسان وإنما يتسبب في خسائر كبيرة لأصحاب المزارع المصابة لأنه يضعف الإنتاجية بشكل كبير وهذا الفطر لا يؤدي إلى موت الأشجار.

الهباب الأسود في المانجو

وأوضح الحاج حسين أبو صدام، أنه ورغم انتشار العفن الهبابي في بعض مزارع المانجو بالإسماعيلية، إلا أن نسبة الإصابة العامة قليلة، حيث نزرع ما يزيد عن 300 ألف فدان من المانجو منها نحو 120 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية والمزارع المصابة في محافظة الإسماعيلية لا تمثل أكثر من 5%، مؤكدا أن الوقاية من الفطر خير من المكافحة بعد الإصابة، حيث يكون الأمر قد انتهى وعلى مزارعي المانجو الاهتمام بإزالة الحشائش وتقليم الأشجار بطريقة تسمح بدخول أشعة الشمس إلى قلب الأشجار والقضاء على كل أنواع الحشرات بالمبيدات اللازمة أو المكافحة العضوية مع الحد من ارتفاع الأشجار وإزالة الأفرع الميتة وعدم زراعة محاصيل أخرى داخل الحديقة الاعتدال في الري والتسميد.