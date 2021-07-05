مصر للطيران تعلن تعيين قيادات جديدة

أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف أشرف حسن للقيام بأعمال رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وشمل القرار الصادر من رئيس مصر للطيران، أيضًا على تكليف غادة الخطيب للعمل رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بالشركة للسياحة والأسواق الحرة.

كانت غادة الخطيب تشغل منصب مدير عام البحوث والتخطيط بالشركة للخطوط الجوية.