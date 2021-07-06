فنادق الغردقة تواجه ارتفاع درجات الحرارة بالبطيخ على الشواطئ «صور»

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ومن المصريين من نزلاء السياحة الداخلية على تناول البطيخ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، خاصة مع مميزات البطيخ حيث إنه من أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبات ويحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف.

يقول سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق تحرص دائماً على ابتكار كل ما هو جديد لجذب السائحين، وتحرص الفنادق على إعداد مهرجان البطيخ على الشواطئ بصفة أسبوعية بمشاركة عدد من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، والذي لاقى قبولا غير عادي نظرا للإقبال الكبير على تناول البطيخ والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

يوضح عبدالرحيم الحونش شيف عمومي بأحد الفناق السياحية بالغردقة، أن مهرجان البطيخ يشمل عصائر البطيخ الطازجة وقطع البطيخ بأشكال مختلفة ونحت البطيخ على هيئة باقة ورد وتقديمها للنزلاء، لافتاً إلى أن البطيخ أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبات ويحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف، وتناوله يبقيك رطباً ويحميك من الجفاف حيث إنه يحتوي على ما بين 90% و95% ماء لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف ويلقي قبول جميع السائحين.

وأضاف الحونش، في حديثه لـ«الوطن»، أن كوبا من قطع البطيخ يحتوي على 170 ملليجراما من البوتاسيوم، وذلك مفيد جداً لتقليل آثار الصوديوم على ضغط الدم، كما أنه مهم أيضاً لوظيفة الجهاز العصبي وتناوله قبل الأكل يساعد في تخفيض السعرات الحرارية حيث يحتوي على ماء بنسبة بين 90% و95% ماء لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف.