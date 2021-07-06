«إزاي تعرف إنه فاسد».. نصائح عند شراء السمك

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأسماك ووجودها على مائدة الطعام من حين لآخر، ولكن لا يعرفون كيف يختارون السمك الطازج عند الشراء وقد ينخدعون من قبل البائع، ما يجعل الوجبة الشهية بالنسبة لهم تفقد قيمتها وتتلاشى لذتها.

وقدمت وكالة سبوتنيك، بعض النصائح التي يمكن اتباعها عند شراء السمك لمعرفة أنه فاسد أم طازج.

علامات على أن السمك فاسد

على الشخص أن يهتم بعيون السمكة، إذا لم تعد تتألق وتبدو غائمة، فهذا يعني أن المنتج ظل على المنضدة لبعض الوقت وتناول مثل هذه الأسماك يمكن أن يكون ضارًا جدًا بالصحة.

إذا كانت عيون السمك بارزة ولامعة وأيضا القرنية إذا ظهرت واضحة وشفافة فبهذا يكون هذا السمك طازجا وخلاف ذلك تكون فاسدة.

عند الشراء، يجب النقر فوق السمك بإصبعك إذا كانت السمكة «مرنة»، فهذا يدل على النضارة النسبية للمنتج، وإذا لم تكن كذلك، فلا تقبل على شرائها، حيث يجب أن يعود الظهر إلى وضعه مرة أخرى.

قشور السمكة الطازجة يجب أن تكون لامعة، وملتصقة بالجلد.

يمكنك فهم درجة نضارة السمكة من خلال لون خياشيمها فإذا كان غامقا فهذا يدل على فسادها، كما أن الخياشيم ذات اللون الأحمر الداكن وغير اللامعة تدل على أن السمك غير طازج، ولكن يمكن شراء الأسماك ذات الخياشيم الحمراء اللامعة وتناولها بثقة.

وإذا لاحظت عدم وجود الذيل فإن هذا يدل على أنها سمكة مريضة يمكن أن تضر الجسم إذا تم تناولها.

تنبعث من المنتج الطازج رائحة الطين أو قشور السمك، وأنه عند بقائه لفترة معينة عند البائع تنبعث منه رائحة قوية محددة تشبه النشادر أوغاز الأمونيا.

السمكة الخالية من الكدمات الزرقاء والحمراء هي الطازجة.

الأسماك القشرية مثل البلطي لا يجب أن تلتصق القشور بجلدها.