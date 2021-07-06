3 ميزات جديدة على «تويتر».. لا تزال قيد التفكير

أعلن تطبيق «تويتر» Twitter، لمستخدميه عن ثلاثة تصاميم مبكرة للميزات التي يفكر في إضافتها إلى خدمته. وتتضمن هذه الميزات «Trusterd Friends»، التي من شأنها أن تحد من جمهور التغريدات المحددة للأصدقاء المقربين، ثم هناك ميزة «Facets»، التي تتيح للمستخدمين تصنيف تغريداتهم عند إرسالها، وأخيرًا، فإن ميزة «العبارات المحظورة» السماح للمستخدمين بسرد عبارات معينة يفضلون عدم رؤيتها في ردودهم.

وقال موقع «نيوزويك» إن جميع الميزات الثلاثة موجودة حاليًا في مرحلة التفكير، وتذكر الشركة أنه لا يوجد أي منها قيد التطوير النشط حاليًا.

وأضاف أنه يمكن أن تكون ميزات مثل Trusted Friends وFacets مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بحسابات متعددة للفصل بين حياتهم العملية والشخصية.

وستعمل ميزة Trusted Friends بطريقة مماثلة لميزة الأصدقاء المقربين في Instagram وتسمح للمستخدمين بتبديل التغريدات من العامة إلى الأصدقاء فقط في قائمة الأصدقاء الموثوق بهم. من ناحية أخرى، ستوفر الواجهات للمستخدمين مزيدًا من التحكم الدقيق، مما يسمح لهم بفرز تغريداتهم إلى فئات مختلفة مثل العمل والهوايات والمزيد.

وسيسمح هذا للمستخدمين بمتابعة شخص ما فقط لتغريداتهم حول موضوع معين وليس الجميع.

وستسمح ميزة «العبارات المحظورة» للمستخدمين بتحديد عبارات معينة يفضلون عدم رؤيتها في الردود على تغريداتهم، وسيشاهد المتابعون بعد ذلك هذه العبارات مظللة جنبًا إلى جنب مع تحذير بعدم استخدام هذه اللغة.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأشخاص تجاهل التحذير وتغريد الرد، الذي يمكن لمؤلف التغريدة بعد ذلك نقله إلى أسفل المحادثة.

وتذكر الشركة أن الكشف عن الميزة مبكرًا للجمهور سيساعدهم في الحصول على تعليقات المستخدمين.

وعملت الشركة في الوقت الأخير على إضافة العديد من المميزات الخاصة التي من شأنها التسهيل على المستخدمين.