المستندات المطلوبة للحصول على رخصة لتعلية أدوار في اشتراطات البناء

بدأت الأحياء ومراكز التكنولوجيا بكل محافظات الجمهورية من الأحد الماضي، تلقى طلبات الحصول على رخص البناء وذلك وفق اشتراطات البناء الجديدة، بالإضافة للسماح لأصحاب المباني التي لم تتجاوز عدد الأدوار المصرح بها، إمكانية الحصول على رخصة تعلية الأدوار.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة تعليه الأدوار في المباني التي لم تتجاوز عدد الطوابق المحددة بالاشتراطات البناء الجديدة، وذلك في السطور التالية.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة تعليه أدوار

حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونيا أمام موظف المركز التكنولوجي المكتب الهندسي أو تقديم توكيل موثق بالشهر العقاري للمكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.

صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.

طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008

شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المكتب الهندسي

صورة بيان صلاحية الموقع من حيث التخطيط والاشتراطات البنائية الصادرة لأعمال التعلية.

حسب قيمة تكاليف الأعمال

3 نسخ من الرسوم الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

مستندات استيفاء التحفظات الواردة بيان الصلاحية «إن وجدت».

تقرير من المكتب الهندسي المتخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم الهندسة الخراسنية يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل أعمال التعلية، وذلك طبقا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوي على فحص ودراسة المبنى.

يشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف الحد من الفوضى والارتقاء بالعمران ومنع العشوائيات وتوزيع السكان بشكل مناسب مع الخدمات الموجودة والمرافق الموجودة وبما يتناسب مع الطرق الموجودة وذلك لتغيير حياة المواطنين للأفضل خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الشهرين الماضيين التطبيق التجريبى لاستخراج تراخيص البناء فى 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية لرصد خطوات التطبيق والورة المستندية التى تتم بين المراكز التكنولوجية والجامعة ونقابة المهندسين من أجل استراج رخص بناء مميكنة فى توقيت محدد لا يتجاوز 60 يوما مدة صدور الرخصة مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها.