«المالية» توضح شروط الحصول على «ميكروباص» بمبادرة إحلال السيارات

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن التقدم بطلب لإحلال «الميكروباص» يُشترط فيه أن يكون مر على صنع الميكروباص أكثر من 20 سنة، أو أكثر، وأن تكون رخصة صاحبه سارية، وعمره بين 21 سنة و65 سنة للتمتع بسعر فائدة مخفض، وإذا كان سنه أعلى من ذلك يجوز له المشاركة، ولكنه سيدفع قيمة السيارة الجديدة نقدًا.

وأضاف «عبد الرازق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أن هناك 3 شركات من الصناعة المحلية انضمت إلى المبادرة، وتقدم 3 أنواع من السيارات بأسعار مخفضة، حيث يتقدم صاحب السيارة القديمة بطلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ويسجل بياناته الأساسية، ثم يرفع صورة من الرخصة والبطاقة ويختار نوع السيارة من «الماركات» المتاحة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن المواطن متاح له أن يختار نوع السيارة ولونها وماركتها، والبنك الذي يرغب في التعامل معه في عملية التقسيط داخل المبادرة.

حزمة من الحوافز يحصل عليها المواطن

وأشار إلى أن هناك حزمة كبيرة من الحوافز داخل المبادرة غير مسبوقة، أولها أن سعر السيارة منخفض بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 7.5% من أسعار السيارات الميكروباص في السوق، وثاني الحوافز هو حصول السائق على «الحافز الأخضر»، وهو عبارة قيمة مقدم السيارة، تدفعه الدولة بالكامل نيابة عن المواطن، وكأنه خصم 25% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه تتحمله بالكامل خزينة الدولة.

وأوضح أن من بين الحوافز أيضا، تقسيط سعر السيارة على فترة 7 سنوات أو 10 سنوات، بسعر فائدة ثابت وهو 3% طوال الفترة، وهو من الحوافز المهمة للسائق حيث تكون قيمة القسط في متناول يده، ويبدأ من 2000 جنيه ويصل إلى 3500 جنيه على حسب نوع السيارة التي حصل عليها المواطن.