أميرة البيلي تطرح ديوان «هنتقابل» في معرض الكتاب 2021
البيلي لـ«الوطن»: الكتاب حقق مبيعات كبرى في أول أيام المعرض
كتب:
كيرلس مجدى
11:53 م | الأحد 04 يوليو 2021
أميرة البيلي
طرحت الشاعرة أميرة البيلي، ديوانها الثاني «هنتقابل» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم بيع عدد كبير منه، الأمر الذي جعل دار النشر توفر الطبعة الثالثة، وتجهيز طبعات أخرى، استكمالا لبيعه خلال معرض الكتاب المستمر حتى 15 يوليو الحالي، تحت شعار «في القراءة حياة».
تفاصيل ديوان «هنتقابل» في معرض الكتاب 2021 للشاعرة أميرة البيلي
وتقول أميرة البيلي، إن ديوان «هنتقابل» الذي تم طرحه في معرض الكتاب 2021 يضم مجموعة شعرية من 20 قصيدة وأكثر من رباعية، لافتة إلى أن الديوان يعد انعكاسا وتوثيقا لحالات وتجارب يعيشها الجميع، وصاغتها في هيئة قصائد شعرية بالعامية المصرية.
وأضافت البيلي لـ«الوطن»، أن الديوان في أول أيام المعرض، حقق أكبر نسبة مبيعات، حيث تم نفاذ طبعتين منه، لافتة إلى تواجدها اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 في صالة 1جناح A44 الخاص بدار إبهار للنشر والتوذيع، لتوقيع ديوانها «هنتقابل».
وأوضحت أن الديوان مطلوب حاليًا في تونس والأردن والمغرب، وهينزل في معارض الكتاب لديهم بمجرد بدأها، مختتمة: «مهما زادت الصراعات اللي جوانا فلازم يبقي في يقين أننا لسة هنقابل، ونتقابل».
ونشرت أميرة البيلي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلقت عليها قائلة: «بهدي الديوان ليكم، لحزنكم، لحبكم، لاشتياقكم، لخوفكم من المكتوب ولهروبكم الدايم من مواجهة الحقيقة، للأسئلة اللي بتدور كل يوم بليل في دماغكم اللي بتبدأ بـ ليه ؟ وتنتهي بصداع ونوم».
من هي أميرة البيلي صاحبة ديوان «هنتقابل» في معرض الكتاب 2021
يذكر أن أميرة البيلي، تمكنت من رسم مشاعرها عبر كلمات شعرية بسيطة، فدخلت في قلوب أكثر من 4 ملايين متابع لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، لتصبح أصغر شاعرة تحصد ذلك العدد من المتابعين، الأمر الذي يعكس مدى قدرتها على التعبير عن مشاعرها.
يذكر أن البيلي، بدأت مشوارها الفني والأدبي من مسقط رأسها بالإسكندرية منذ عام 2014، وتميزت في كتابة الشعر وبدأت أعمالها بقصيدة «أنا مليت»، ومؤخرًا أصدرت ديوان «من نصيبنا» عن دار إبهار لنشر والتوزيع، وتألقت بقصيدة «منسي الأسطورة» إهداءًا للجيش المصري وشهداء الوطن.
مواعيد معرض الكتاب 2021
جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور يوميا خلال الأيام الجارية، وذلك حتى 15 يوليو الحالى، تحت شعار «فى القراءة حياة»، بينما تتمثل مواعيد معرض الكتاب 2021 المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث يفتح أبوابه فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء.
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