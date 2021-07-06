مخرجة فيلم «من وإلى مير»: التصوير استغرق 12 سنة

قالت ماجي مرجان، مخرجة فيلم «منة وإلى مير»، الذي عُرض في مهرجان أسوان، إنها ولدت في قرية من أسيوط، وأسرتها انتقلت إلى الإسكندرية، وكانت تستمتع إلى الكثير من الحكايات من جدتها، وعندما كبرت ذهبت إلى هذه القرية، موضحة أن الفيلم الذي أصدرته استمر 12 سنة، حيث بدأت التصوير في 2008، واستمر 12 سنة ولكن ليست مستمرة كان بها انقطاع.

وأضافت في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن عرض الفيلم في مهرجان أسوان شيء أسعدها، لأنها كانت ترغب في عرض الفيلم في «مهرجان صعيدي»، وكانت سعيدة جدًا بمشاهدة المواطنين في أسوان وهم يشاهدون الفيلم، ومندمجون مع الشخصيات التي تُعرض أمامهم.

وشارك في مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، 12 فيلما روائيا وتسجيليا من «مصر، لبنان، المغرب، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، أوكرانيا، اليابان، لاتفيا، تشيلي، الأرجنتين، وكوستاريكا»، أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلمًا من «مصر، سوريا، لبنان، إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، الأرجنتين، ماليزيا، السويد، والولايات المتحدة».

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، المخرجة ساندرا نشأت، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

ورغم حرارة الجو والامتحانات، شهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا على متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدي نوت لقضايا المرأة.

وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.