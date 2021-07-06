4 معلومات عن «سي رام» الدفاعية العاملة في سفارة واشنطن لدى العراق

أسقطت منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية «بغداد»، سي رام «C-RAM»، طائرة مُسيَّرة، بعد محاولة استهداف السفارة، دون وقوع أي إصابات.

السفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار في مجمعها

وقال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة. وكانت السفارة الأمريكية أطلقت في وقت سابق، صافرات الإنذار في مجمعها.

وكانت السفارة الأمريكية، جربت المنظومة الموجودة داخلها في فبراير الماضي، وقالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، في ذلك الوقت، إنه تم سماع أصوات عالية وكأنها أصوات انفجارات، لكن تبين بعد ذلك أن السفارة الأمريكية جربت منظومتها.

وتتهم واشنطن، الميليشيات المدعومة من طهران باستهداف قواتها وقواعدها في العراق ومقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في «بغداد».

ونرصد أبرز المعلومات عن منظومة «سي رام» الدفاعية:

-منظومة «سي رام» هي النسخة البرية من منظومة «فالانكس» الصاروخي Phalanx CIWS البحرية التي تستخدمها السفن الأمريكية كخط دفاع أخير للسفن ضد الصواريخ «بحر بحر» و«أرض بحر».

- منظومة «سي رام»تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة من نوع «إم 61» M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر.

- المنظومة مصممة للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

- المنظومة يدعمها مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذائف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها، فيما تتشظى رصاصات المنظومة في الجو لتدمر الأهداف المعادية.