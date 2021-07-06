منظمة الصحة: استقرار معدلات الإصابة بـ كورونا عند مستوى عال جدا

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند مستوى عال جدا، وأوضح مدير الطوارئ في المنظمة، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي: «إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا».

رايان: الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين

وأشار رايان، إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر، موضحا أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما في دول أخرى.

وأضاف رايان، أن ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، حذر في وقت سابق، من أن العالم في مرحلة خطيرة من الفيروس بسبب وجود النسخ المتحورة من كورونا مثل نسخة «دلتا» الهندية.

بعد الإصابة بـ«كورونا».. رئيس وزراء لوكسمبورج سيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين و4 أيام

وفي لوكسمبورج، أعلنت الحكومة، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل «48 عاما» الذي يعاني الإصابة بـ«كورونا» في حالة خطرة لكن مستقرة، وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين و4 أيام.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن بيتيل يعاني ضيقا في التنفس لكنه غير خاضع للتنفس صناعي.

وكان بيتيل الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، في 6 مايو الماضي، بدأ في 27 يونيو الماضي حجرا صحيا لـ10 أيام، قبل أن يتم إدخاله، أمس الاول الأحد إلى المستشفى.

وقالت حكومة لوكسمبورج في بيان، إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين، مضيفا إن الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعد خطرة لكنها مستقرة.

وأوضحت الحكومة، ان الطاقم الطبي الذي يشرف على رئيس الوزراء، قرر ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين و4 أيام.

من جانبه، سيتولى وزير المال بيار جرامينا تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل إليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادرا على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

وكانت أعراض الإصابة بـ«كورونا»، ظهرت على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.