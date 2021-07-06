عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في الفلبين

أعلن قائد الجيش الفلبيني، سيريليتو سوبيجانا، اليوم الاثنين، أنَّ السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو من طراز «هيركيوليز سي-130» تحطمت، في جزيرة جولو الواقعة في مقاطعة سولو في أقصى جنوب البلاد.

وتستخدم طائرات «سي-130» من قبل القوات المسلحة حول العالم، منذ عقود لنقل الجنود والإمدادات والمركبات، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

إصابة 53 شخصًا

وكانت الطائرة تقل 96 شخصًا، معظمهم عسكريون تخرجوا مؤخرًا، عندما فشلت في الهبوط، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفليبينية الجنرال إدجار أريفالو، إن 50 شخصا، بينهم 47 كادرا عسكريا و3 مدنيين، لقوا مصرعهم عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى، فيما أصيب 53 بجروح، معظمهم جنود.

وقال سوبيجانا، إنَّ الطيار الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة «هيركيوليز سي-130»، كان من بين الذين لاقوا حتفهم.

وأضاف قائد الجيش الفلبيني، أنَّ الصندوق الأسود الذي تمّ العثور عليه أمس الاثنين سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.

وتحطمت الطائرة بعدما لم تتمكّن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها، فيما استبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، وقال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ.

ووتمّ الحصول على الطائرة المستعملة التي تحطمت، أمس الأول الأحد من الولايات المتحدة وتسلمتها الفليبين في وقت سابق من العام الحالي، وهي واحدة من 4 طائرات مماثلة ضمن أسطول البلاد، ويجرى إصلاح اثنتين فيما توقف تشغيل الثالثة بعد حادث التحطم.