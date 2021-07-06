التعليم تخاطب 4 وزارات باحتياجات لجان الثانوية العامة 2021

وجّهت وزارة التربية والتعليم، خطابات رسمية لوزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية والكهرباء، لتوفير احتياجات اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق رسميا السبت المقبل، يوم 10 يوليو الحالي.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، عن أنّ الخطابات الموجهة للوزارات المتداخلة مع امتحانات الثانوية العامة، هدفها تحديد متطلبات لجان الثانوية من كل جهة، من حيث التأمين والمستلزمات الصحية وتأهب المحافظين، والتأكيد على عدم انقطاع الكهرباء وتوفير كل ما تتطلبه اللجان، من دعم تقني بحكم استخدام الطلاب للتابلت في تسجيل الحضور، والدخول على الكتب الإلكترونية.

وأكد المصدر أنّ لجان الثانوية العامة ستكون تحت حراسة الشرطة، مع التأمين الكامل لعمليات نقل الأسئلة، موضحا أنّ مخاطبة وزارة الداخلية لسد هذه الاحتياجات من عناصرها، كان أمر ضروري لسير الامتحانات، موضحا أنّه ستكون هناك زائرة صحية بكل لجنة، مع سيارات إسعاف مجهزة تخدم جميع اللجان للتدخل عند الضرورة، حال تعرض أي فرد، أمن أو مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة أو طالب، لأي مرض مفاجئ.

«التعليم»: منع أي طالب من دخول اللجنة حال الاشتباه بإصابته بكورونا

وقال المصدر، إنّ مخاطبة وزارة التنمية المحلية، هدفها تأهب المحافظين لإجراء الامتحانات وتذليل أي عوائق قد تؤثر سلبا على سير الامتحانات، باعتبار أنّ تأمين اللجان من ضمن مسؤوليات المحافظين، كما أنّ وزارة الكهرباء عليها أيضا مهمة ثقيلة في توفير التيار طوال فترة الامتحانات، وعدم انقطاعها في أي لجنة، وتوفير البديل الفوري حال تعرضت الكهرباء للانقطاع بأي لجنة، حتى لا يؤثر ذلك بأي شكل على سير الامتحان.

وجدد المصدر تأكيده على منع دخول أي طالب إلى اللجنة، حال الاشتباه بإصابته بأعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ غرف العزل الموجودة باللجان مهمتها تقديم الإسعافات الأولية لأي مراقب أو فرد أمن أو طالب، قد يتعرض لمشكلة صحية خلال يوم الامتحان، وحال تطلب الأمر نقله إلى المستشفى، يتم ذلك مع تحرير محضر رسمي.