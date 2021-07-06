مصرع شخص واصابة آخرين في مشاجرتين بسوهاج

لقي موظف بالمعاش مصرعه بطلق ناري من بندقية خرطوش في مشاجرة بدائرة مركز جرجا بسبب خلافات الجيرة، وجرى القبض علي المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، ونقل الجثة الي مستشفى جرجا العام، كما أصيب شخصان بطعنات متفرقة في مشاجرة بينهما بدائرة مركز سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مستشفى جرجا العام بوصول «جمال. ا. ج» 61 سنة، بالمعاش ويقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، مصاباً برش خرطوش بالجانب الأيسر وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، انتقل الي مكان الواقع مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال نجل المتوفي «محمود. ج. ا»، 25 سنه حاصل على ليسانس أصول دين ويقيم بذات الناحية، اتهم «علي. ك. ا» 30 سنه عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي والده بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته ووفاته، بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج حدوث مشاجرة بدائرة المركز، وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من «محمد. ع. ت» 32 سنة، عامل مصاب بجرح قطعي في الوجه وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، «معتز. ح. م» 35 سنة سائق، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وجرح بأصبع اليد اليمني وتم نقله لمستشفي أخميم المركزي، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.