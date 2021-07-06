نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، والتى من المنتظر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواصل الوزارة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب بكافة تخصصاتهم «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي»، حيث من المقرر أنه عقب الانتهاء من التصحيح سيتم تقدير الدرجات، وإعلانها في الحال.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: أعمال التصحيح مستمرة

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه تم تخصيص رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، موضحا أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون يوم 29 يوليو الجاري، لافتا إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 سارت بصورة منتظمة وطبيعية، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: 29 يوليو

وأشار مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب خلال أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحا أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، رغم صعوبات فيروس كورونا.

وترصد السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس بنحو:

1- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

2- يكتب الطالب اسمه ورقم جلوسه بعد الدخول لرابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

3- يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بعد الدخول على رابط الموقع، وكتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة التي يدرس بها، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية، كي تظهر لهم النتيجة، وذلك فور إتاحتها صباح يوم 29 يوليو الجاري، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.