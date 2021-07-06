دعاء الحر الشديد.. 14 كلمة تعتقك من النار

شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة بشأن دعاء الحر الشديد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر في هذه الأيام، وهناك الكثير من الأدعية، وبينها دعاء الحر الشديد، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء الذي تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

دعاء الحر الشديد

وعن دعاء الحر الشديد: عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ».

أدعية يرددها المسلم في الحر الشديد

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، في دعاء الحر الشديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض فإذا قال الرَّجلُ لا إله إلا اللَّه ما أشد حرَ هذا اليوم اللَّهمَّ أجرني من حرِ جَهنمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من حرك فإنِّي اشهدِك فقد أجرته منك».

فضل دعاء الحر الشديد

وهناك أدعية أخرى يمكن ترديدها في دعاء الحر الشديد، ومنها: «اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قنا شر هذا الحر واحمنا منه، ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، واللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم».

دعاء الحر الشديد قصير: «اللهم نجنا من لفح جهنم وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب»، «اللهم أجرنا من هذا الحر الشديد وأجرنا من نار جهنم والطف بنا يارب فنحن ندعي لك ونرجو الإجابة منك».

دعاء الحر الشديد قصير

ويمكن ترديد في دعاء الحر الشديد: سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يارب العالمين.

دعاء الحر الشديد في رمضان

دعاء الحر الشديد في نهار رمضان، من الأدعية التي يتم البحث عنها بكثرة في شهر رمضان، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّه يمكن ترديد دعاء الحر الشديد في نهار رمضان، دعاء الحر الشديد طول أيام السنة مستشهدة بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إِذَا كَأنَ يَوْمٌ حَارٌّ أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيَ اسْتَجَارَنِي مِنْ حَرِّكِ فَإِنِّي أُشْهِدُكِ فَقَدْ أَجَرْتُهُ مِنْكِ».