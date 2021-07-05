دعاء وقفة عرفات 2021.. 10 معلومات عن أفضل أيام «العبادة والصيام»

قال مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن وقفة عرفات 2021، يوم من أعظم الأيام، يستحب فيه الإكثار من الذكر والدعاء، مؤكدا أن من لم يستطع الوقوف بوقفة عرفات عليه أن يدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، موضحا أنه على المسلم أن يجتهد في يوم وقفة عرفات 2021 قدر استطاعته.

وقفة عرفات 2021

وأضاف المرصد، أن يوم وقفة عرفات 2021، أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد في فضل دعاء يوم وقفة عرفات عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، رواه الترمذي.

وتابع مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية: «يعتبر يوم وقفة عرفات، الذى أتم الله فيه دين الإسلام، فقد قال عمر بن الخطاب: (إن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أي آية؟، قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم الجمعة».

ولفت المرصد، إلى أن يوم عرفة يعتبر يوم عيد لمن وقف بالجبل، فقد جاء في السُنّة عن نبي الإسلام محمد أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام»، وفيه يعظم الدعاء فقد قال رسول الله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، كما يكثر فيه العتق من النار، وفيه قال رسول الله: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة»، وفيه يباهي الله بمن وقف بعرفة أهل السماء، وقد جاء في الحديث: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء»، كما يعتبر الركن الأعظم للحج؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة».

ماذا يفعل غير الحجاج في وقفة عرفات 2021؟

وأشار مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يجب في يوم وقفة عرفات 2021، أن يحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».