مصرع شخص واصابة آخرين في حادثي سير بسوهاج

لقي موظف بالمعاش مصرعه في تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة، كما أصيب مدير شركة وموظف في انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «أحمد. م. م»، 26 سنه سائق ويقيم بدائرة مركز المنشاه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة النارية قيادة «محمد. ف. ا»، 65 سنه بالمعاش، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج.

نتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، اخطرت النيابة العامة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة جهينة بحدوث انقلاب لسيارة ووجود مصابين علي الطريق الصحراوي الغربي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «رجب. خ. ا» 35 سنه سائق ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من «سيد. ع. ب» 46 سنه مدير شركة، «أحمد. ا. م» 42 سنه موظف بذات الشركة ويقيمان الأقصر «من مستقلي السيارة» بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي أسيوط العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جهة أخرى، لقي رضيع مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الأول بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، كما أصيبت طالبة بتسمم غذائي بدائرة مركز شرطة سوهاج، اثر تناولها طعام فاسد بمنزلها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مستشفى العسيرات المركزي، بوصول الطفل «محمد. ع. ك» يبلغ من العمر عام ونصف يقيم دائرة مركز شرطة العسيرات جثة هامدة، إثر سقوط من علو، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده «علي. ك. ع» 32 سنه عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلي سلم المنزل بالطابق الأول اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية، حر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى العام بوصول «شيماء. ف. ا» 17 سنه طالبة، وتقيم دائرة مركز شرطة سوهاج، مصابه بحالة إعياء وقيئ مستمر اثر تناول طعام فاسد، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «فراج. ا. ا» 45 سنه عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية حدوث إصابة نجلته المذكورة عقب تناولها "طعام منزلي فاسد"، ونفي الشبهة الجنائية، حرر عن ذلك المحضر اللازم، اخطرت النيابة العامة.