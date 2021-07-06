لأول مرة في مصر .. وثيقة تأمين على «أي باد والتابلت واللاب توب»

أعلن الاتحاد المصري للتأمين «للمرة الأولى»، وثيقة تأمين خاصة بالأجهزة اللوحية «التابلت وأي باد» بالإضافة إلى تأمين للكمبيوتر المحمول.

تأمين الأجهزة اللوحية «Tablet/ iPad»

وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن الأجهزة لاتختلف كثيراً عن أجهزة الهواتف المحمولة من جهة ثمن الشراء بل في العديد من الأحيان تكون الأجهزة اللوحية أعلى ثمناً من الهواتف المحمولة، لذلك فإن التأمين عليها يمكن أن يوفر الكثير من المتاعب وراحة البال في حالة تعطلها أو سرقتها، موضحا ولا تختلف الأجهزة اللوحية أيضاً عن الهواتف المحمولة من ناحية التغطيات التأمينية والاستثناءات، إلا أنه في حالة الأجهزة اللوحية يتم تغطية خطر فشل برنامج التشغيل الخاص بالجهاز.

تأمين الحواسب المحمولة «sLaptop»

وتعد الحواسب المحمولة أكثر الأجهزة الإلكترونية الشخصية أهمية، كيف سيؤدي الأشخاص مهامهم اليومية إذا لم يكن لديهم الحواسب المحمولة في متناول أيديهم، فبالنسبة للبعض، قد يعني ذلك عدم تصفح الإنترنت أو بث فيلمهم المفضل، ولكن بالنسبة للآخرين، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل سبل عيشهم خاصة في الفترة الحالية، حيث اتجهت العديد من الشركات خلال العام السابق إلى الإغلاق والعمل من المنزل نظراً لظروف انتشار جائحة كورونا، لذلك تعمل شركات التأمين على توفير منتجات تأمينية تغطي أجهزة الحواسب المحمولة لتغطي تكلفة الإصلاح أو الاستبدال لعنصر كهربائي باهظ الثمن أو تغطية الأضرار الناجمة عن إصابة الجهاز بفيروس.

تأمين الأجهزة الالكترونية Gadget insurance

ويغطي تكاليف إصلاح أو استبدال الأجهزة الإلكترونية في حالة فقدها أو تلفها أو سرقتها، والأجهزة الأساسية التي يتم استخدامها بشكل يومي بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسب المحمول والأجهزة اللوحية والكاميرا وجهاز تعقب اللياقة البدنية.

وعادةً ما يكون تأمين الحاسب المحمول جزءاً من وثيقة تأمين الأجهزة الإلكترونية وتشمل بعض التغطيات الخاصة بجهاز الحاسب المحمول بنحو:

التلف العرضي

العطل الميكانيكي

تلف أو كسر شاشة

تلف الجهاز نتيجة السوائل

السرقة

ملحقات الجهاز

وفي بعض الأحيان قد يتم رفض المطالبة الخاصة بالحاسب المحمول بسبب الحالات الآتية:

سرقة الحاسب المحمول من المنزل وعدم إثبات أنه تم الدخول عنوة

عطل الجهاز لكنه لايزال تحت ضمان الشركة المصنعة

حوادث الشغب

الإبلاغ عن مطالبة خلال 14 يوماً من تاريخ استلام الوثيقة

إصابة الجهاز بفيروس في حالة عدم تحديث برنامج مكافحة الفيروسات «Anti Virus».

زيادة عمر الحاسب المحمول عن ثلاث سنوات.