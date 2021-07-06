وفد «عمال فلسطين» يشيد بدور مصر في دعم القضية: طريقنا للانتصار

أشاد وفد عمالي فلسطيني يزور القاهرة خلال هذه الأيام بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مثمناً في الوقت ذاته تواصل العلاقات العمالية والنقابية بين البلدين، مستشهداً بالتحركات والأدوار المصرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة من فتح المعبر وعلاج الجرحى والمشاركة في إعمار غزة، وتنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار.

وفي بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، تناول ما جاء خلال لقاء الوفد العمالي الفلسطيني، مع رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، بمقر اتحاد العمال، الذي تمّ تنظيمه أمس بحضور نائب رئيس الإتحاد إبراهيم هيكل، حيث ضم الوفد: عبدالقادر عبدالله الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين، ونائب رئيس الاتحاد مي أبو علي، وحسين قرابصة من دائرة العلاقات الدولية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعيد النامولي نائب رئيس الإتحاد العام لعمال فلسطين -فرع مصر، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في قطاع غزة.

دعم الشعب الفلسطيني

وأكّد جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، دعم عمال مصر الكامل للحق الفلسطيني حتى استرداد أرضه السليبة، موضحًا أنَّ القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي تأتي من منطلق عقيدة الشعب المصري في مساندة الحق الفلسطيني، ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد المراغي، على حرص عمال مصر على تقوية وتفعيل نشاط الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والتمسك بشعاره «قوتنا في وحدتنا» باعتباره الحاضنة الشرعية والقومية للعمال العرب، وفي القلب منهم عمال فلسطين في مواجهة كل التحديات التي تواجههم في الداخل والخارج.

وأشار المتحدثون من الوفد العمالي الفلسيطني، إلى التحديات التي تواجه عمال فلسطين من مؤامرات، مؤكّدين أنَّهم لن يستسلموا وسيتمسكون بشعار «قوتنا في وحدتنا» وكشف تجاوزات الإحتلال اليومية بحق العمال من ممارسات تعسفية، واعتقالات، وسلب الحقوق، والتضييق في مصادر الرزق، والتعنت معهم على المعابر والحواجز، مؤكّدين أنَّ الاتحاد العام لعمال فلسطين يتعرض لمؤامرات لتهميشه، وعلى مواصلة نضالهم حتى تتحرر فلسطين من الاحتلال.

وأشاد الوفد، بالدور المصري الذي وصفوه بالمحوري في دعم القضية الفلسطينية برمتها، مطالبين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطوات تحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية، نظرًا لما تمتلكه مصر من قدرات لتحقيق ذلك، مؤكّدين أنَّ هذه «الوحدة الوطنية» ستكون بداية الطريق نحو الانتصار وجلاء الاحتلال.

وكان الوفد الفلسطيني، قد بدأ زيارته لمصر الأحد بزيارة منظمة العمل العربية، والسفارة الفلسطينية، ومعهد ناصر لتفقد الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.