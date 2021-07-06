لمدة شهر.. إجراءات مرورية لمواجهة الكثافات الناتجة عن صيانة الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع محور26 يوليو حتى محور المريوطية، ما يستلزم استقطاع حارة مرورية بطول 1 كيلومتر في الاتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه.

وأوضحت أن ذلك سيتم لمدة شهر من اليوم الثلاثاء على أن تكون الأعمال يومياً من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، ما عدا يوم الجمعة تكون الأعمال فيه على مدار 24 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.