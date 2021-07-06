تراخيص البناء في القرى 2021.. 20 يوما لاستخراج الرخصة

انطلقت عملية استخراج تراخيص البناء في القرى 2021، الأحد الماضي، في جميع المحافظات، الأمر الذي جعل الأهالي خصوصاً سكان القرى يتوافدون على المراكز التكنولوجية للتقدم بطلب الحصول على تراخيص البناء في القرى 2021، طبقاً لقانون ترخيص البناء الجديد 2021 الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 بتطبيق اشتراطات بنائية وتخطيطية جديدة، للحد من البناء الفوضوي، حيث يهدف إلى منع البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية الآثار وطرح نهر النيل وتجاوز حدود الارتفاق، وتجاوز خط التنظيم، وعدم سلامة الحالة الإنشائية للبناء.

تراخيص البناء في القرى 2021.. الأوراق المطلوبة

ويمكن للمواطنين الحصول على تراخيص البناء في القرى 2021، بالتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي في مجلس المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها الأرض التي سيتم استخراج تصريح البناء لها، ثم يقدم بعض الأوراق المطلوبة وهي:

-صورة الرقم القومي

- تقديم صورة عقد ملكية الأرض

- إيصال سداد الرسوم المستحقة للرفع المساحي

تراخيص البناء في القرى 2021.. الاشتراطات

واستثنى قانون تراخيص البناء الجديد، تراخيص البناء في القرى 2021، من تطبيق منظومة البناء الجديدة، ولكنها تخضع لقانون البناء الموحد وأهمها ألا تقل مساحة المنزل عن 70 متراً.

تراخيص البناء في القرى 2021.. الخطوات

ويجب على المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في القرى 2021، أنّ يتبعوا الخطوات الصحيحة لاستخراج التراخيص كالتالي:

-التقدم للمركز التكنولوجي لمجلس المدينة أو الوحدة المحلية.

- الحصول على رخصة البناء وفقاً للنموذج الموجود في المركز التكنولوجي.

- تقديم نموذج البناء وصورة من "عقد الملكية، والبطاقة الشخصية، وبيان الصلاحية".

- اختيار النموذج النمطي لواجهة البناء

- التعاقد مع مهندس أو نقابة المهندسين أو كلية الهندسة لإعداد الملف واللاسم الهندسي للمنزل.

- شراء ملف لحفظ المستندات وتسليمه للمركز التكنولوجي.

وتستغرق عملية استخراج تراخيص البناء في القرى 2021، ما يقرب من 20 يوماً حتى يتمكن المواطن من الحصول على رخصته بعدما يقوم بدفع كافة الرسوم.