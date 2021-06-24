طريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة: 9 مستندات مطلوبة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خفض نسب اشتراك التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى إعفاء هذه الفئة من حصة صاحب العمل، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشارت هيئة التأمينات على موقعها الرسمي، إلى أنه يتم التأمين على فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، ​ومد الحماية التأمينية لهم، حيث تشمل العمالة غير المنتظمة ما يلي:

فئات العمالة غير المنتظمة

1- عمال التراحيل.

2- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

3- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

4- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

5- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .

6- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

7- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواءً كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.

8- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

9- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

خطوات تقديم العمالة غير المنتظم للتأمين

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة، تتمثل فيما يلي:

1- يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه، مرفقاً به المستندات التالية:

2- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

3- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم 1.

6- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

7- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

8- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

9- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.