ضبط شخصين لترويجهما عملات نقدية مقلدة بالقاهرة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لعملات نقدية مقلدة بمحافظة القاهرة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام شخص، مقيم بدائرة القسم، بترويج عملات نقدية مقلدة حال قيامه بشراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه يعمل بإحدى الشركات بقسم شرطة مصر الجديدة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية، وعملات نقدية مقلدة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بشرائه المضبوطات من عاطل يقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، وباستهداف محل سكنه وتفتيشه عُثر على عدد من الأوراق المالية المقلدة.

واُستهدف المتهم الثاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.