«السبيكة كشفتهم».. ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهم بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بمحافظة أسوان، بعدما توجه نجل عم أحدهم إلى منطقة الصاغة لسبك كمية من المشغولات الذهبية التي عثروا عليها أثناء التنقيب. البداية كانت مع توصل تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أحد الأشخاص بسبك كمية من المشغولات الذهبية «مجهولة المصدر»، وبدون مستندات ملكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته سبيكة ذهبية «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها أقر بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من نجل عمه المقيم بمحافظة أسون، عقب عثوره عليها إثر قيامه بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه بمحافظة أسوان، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغه بدائرة القسم، وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار، وبصحبته شخصين، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنهم وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار، تؤدي إلى نفق طوله 2 متر، كما عثر على كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها والتصرف فيها بالبيع.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.