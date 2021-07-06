التعليم العالي تبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسي سيتي في العاصمة الإدارية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة نيوجيرسي سيتي الأمريكية برئاسة الدكتورة سو هندرسون رئيسة الجامعة، والوفد المرافق لها، لبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسي سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، والقائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والأمريكية، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، بحث الوزير مع وفد جامعة نيوجيرسي سيتي الأمريكية، دراسة إمكانية إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيرا إلى أنّ القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، فضلا عن التسهيلات والمزايا التي يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة.

من جانبها، أكدت رئيسة جامعة نيوجيرسي سيتي، حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية في شتى المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها شريك استراتيجي ومحوري على مستوى العالم، مشيرة إلى أنّها تعد أول جامعة أمريكية تنشئ لها فرعا خارج الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

حضر اللقاء من جامعة نيوجيرسى سيتى، الدكتورة تمارا كننجهام نائب رئيس الجامعة، وبيتر ماى مستشار الجامعة، والدكتور لارسون رئيس كلية أوشن الجامعية، وعدد من نواب رئيس جامعة أوشن وهم: الدكتورة إيلين جارسيا، الدكتورة مايسة أبو يوسف، الدكتورة هويدا وهبه، الدكتور عادل يوسف العضو المنتدب بإحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات التعليمية الحديثة.