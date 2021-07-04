دار الكتب تتفرد بطرح «ألف ليلة وليلة» في معرض الكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بعدد كبير من الإصدارات المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، ومن أهم الإصدارات التي تقدمها دار الكتب الطبعة الأصلية لكتاب ألف ليلة وليلة في 12 مجلد فاخر بسعر 420 جنيه فقط.

وقد تقرر خصم 25% على كافة إصدارات دار الكتب والوثائق المشاركة في صالة 2 جناح B قاعة 2، كما تطرح الدار مجموعة من الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تتراوح أسعارها بين 5 - 20 جنيها، وذلك في صالة 1 جناح A قاعة 1.

وقال جلال كمال عبد العزيز، مدير المعارض بدار الكتب والوثائق القومية في تصريحات صحفية، إن دار الكتب والوثائق القومية تشارك بمجموعة من الإصدارات النادرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وأشاد «عبدالعزيز» بالحضور الكبير لزوار معرض الكتاب، وهو الأمر الذي فاق كل التوقعات، حيث كان من المتوقع أن تقل الأعداد بعد اتخاذ إدارة المعرض قرار حجز التذاكر إلكترونيا مسبقا عن طريق المنصة الإلكترونية الجديدة.

وأكد مدير إدارة المعارض بدار الكتب والوثائق القومية، أن الدار تقدم مجموعة من الإصدارات النادرة والفريدة، وهي النسخة الأصلية من كتاب «ألف ليلة وليلة» في 12 مجلدا، وهي الطبعة الأصلية دون تحريف أو نقصان، كما توفر طبعة جديدة من كتاب «تاريخ الجبرتي»، وسيتوفر خلال أيام كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس، منوها إلى أن الأسعار تناسب الجميع وبنسب تخفيض تصل إلى 25%.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى يوم 15 يوليو الجاري، وتحمل الدورة شعار «في القراءة حياة» ، ويشارك بها 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبيا، ويقام المعرض على 4 قاعات ومساحة 40 ألف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.