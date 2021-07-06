بروتوكول تعاون بين «صناع الخير» وجامعة عين شمس لدعم مرضى القدم السكري

وقعت مؤسسة «صناع الخير للتنمية» وجامعة عين شمس بروتوكول تعاون، بهدف تحقيق شراكة فاعلة فى تنفيذ مبادرة «قدم صحيح»، التي تطلقها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، وبإشراف ودعم وزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكري غير القادرين بالمجان، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتقديم خدمات التعامل الطبي للحالات التي بُتر قدمها فعلياً.

ومثّل «صناع الخير» في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة، فيما مثّل جامعة عين شمس الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات الجامعة.

وأكد «سليمان»، ترحيب قيادات الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة لدعم شرائح غير القادرين، خاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية.

مبادرة قدم صحيح

وأشار «سليمان» إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة «صناع الخير» في تنفيذ المبادرة تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكري في كل مراحل المرض، سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلي وأصبح المريض يحتاج إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة، لافتًا إلى أن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.

من جانبه، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لـ«صناع الخير»، أن بروتوكول التعاون بين صناع الخير وجامعة عين شمس لتنفيذ المبادرة يشمل تخصيص جامعة عين شمس لغرفة تقوم المؤسسة بتجهيزها بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، وإمدادها بالمستلزمات اللازمة للغيار على الجروح وتقرحات القدم السكري للمرضى غير القادرين ممن لم يشملهم التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وذلك حسب احتياجات الغرفة.

وأضاف «عبدالفتاح» أن «صناع الخير» ستقدم كافة البرامج التوعوية لمرضى القدم السكري، والتي تتضمن طرق العناية اليومية والفحص الذاتي المنزلي وطرق الغيار الصحيحة، طبقاً لخطط العلاج من الطبيب المختص.