«صناع الخير»: توفير مشروعات وفرص عمل لأهالي مبادرة «حياة كريمة»

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن هناك عمل يوميًا في كل قرى مبادرة «حياة كريمة»، في 52 مركزًا، وتجري متابعة العمل بشكل يومي، والتنسيق مع القائمين على المشروعات، كما يتم العمل على إحصاء لكل الأسر الأكثر احتياجًا لتوفير مشروعات وفرص عمل من أجل تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأضاف «زمزم»، في مداخلة هاتفية مع «نشرة السادسة» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، أنهم سيوفرون لهم مشروعات متناهية الصغر، لافتا إلى أنهم يختارون القرى وفقًا لنسبة الفقر، والقرى التي يوجد الفقر فيها بأكثر من 70%، حيث وُضعت لها خطة بشكل عام للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتدخلات الطبية، بالتعاون مع المؤسسات الطبية والجامعات المصرية، وهناك أكثر من 23 جمعية أهلية تعمل ليل نهار بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، أنهم يتدخلون في القرى وفقا للأولويات ونسب الفقر المرتفعة، لافتا إلى أن المجتمع المدني يتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، لكي يستمرون في تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين من المبادرة.

ولفت إلى أن هذه التدخلات تسير جنبًا إلى جنب مع مشروعات البنية التحتية، ويتم مد القرى بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تزويدها بمجمعات حكومية موحدة، إضافة إلى أن بعض القرى تحتاج إلى مشروعات الكهرباء.

في سياق منفصل، تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمساتها النهائية لإطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع بدء العام المالي الجديد 2021/ 2022، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

واجتمع «مدبولي»، منذ أيام مع 10 وزراء وعدد من مسؤولي الهيئات والجهات المعنية لمتابعة الترتيبات النهائية لتدشين المشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بالعمل على خروج المشروع بأفضل صورة ممكنة، والعمل بتخطيط جيد لصياغة برامج العمل على أرض الواقع، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع بصورة دائمة.