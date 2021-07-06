إزالة مساكن الجلاء لبناء 700 شقة فى الدقهلية

قالت المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام إدارة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة الدقهلية، إنه تم الإنتهاء من إزالة عمارات الجلاء بمدينة المنصورة بالكامل، علاوة علي تطوير مناطق في السنبلاوين وبلقاس وحي غرب المنصورة، وجاري متابعة خطة تطوير العشوائيات، بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

الإنتهاء من هدم مساكن الجلاء

وأضافت نهاد البلتاجي، في بيان صحفى، اليوم، أنه تم متابعة سير الأعمال بكافة المشروعات الجارية والوقوف على معدلات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتي يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة .

وأشارت إلى متابعة منطقة مساكن الجلاء حيث تم الانتهاء من هدم العمارات بالكامل وجاري نقل الانقاض وذلك للبدء في أعمال الاساسات لبناء العمارات حيث أن مشروع مساكن الجلاء يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية بعدد 7 عمارات سكنية مكان المساكن القديمة بموقع أرض المشروع..

تطوير 3 مناطق عسوائية في بلقاس

وأوضحت أنه جاري أعمال الوصلات المنزلية لتطوير ثلاث مناطق عشوائية بمدينة بلقاس تضم «عزبة جاد - وعزبة المريسي - وعزبة ابو عطيه وابور النور» بتكلفة قدرها 56 مليون جنيه..

تطوير مثلث برقين في السنبلاوين

وفى مدينة السنبلاوين تم البدء بأعمال إمداد خطوط المياه والوصلات المنزلية في منطقة مثلث برقين، والذي يضم عدد 3 مناطق هي: «عزبة صقر - وسوق السمك -ومثلث برقين» بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه .

كما يجري تنفيذ تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف وتركيب انترلوك في كل من منطقة سندوب بنطاق حي غرب المنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه و منطقة سوق ستوته بتكلفه 143 مليون جنيه.