تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة خلال شهرين

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه سيجري إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الأمنة خلال شهرين، إذ بلغت تكلفة تطوير هذه المناطق 40 مليار جنيه، أما تكلفة تطوير المناطق غير المخططة، بلغت 318 مليار جنيه، و44 مليار جنيه للأسواق العشوائية، وكل ذلك ضمن رؤية مصر 2030.

بداية التوجيهات بالقضاء على المناطق العشوائية

وأضاف «صديق» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف منذ عام 2016 بالقضاء على العشوائيات، حيث جرى إطلاق الخريطة القومية التي حددت وجود 357 منطقة بها 200 ألف وحدة، وزاد العدد إلى 240 ألف وحدة.

القيمة الإجمالية لحي الأسمرات

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات: «انتهينا من 315 منطقة بها 195 ألف وحدة، ولدينا 45 ألف وحدة جاهزة لإعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت عددا من المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات مثل حي الأسمرات التي تبلغ تكلفته نحو 3.6 مليار جنيه وبه 18200 وحدة على 180 فدان، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه القيمة الاستثمارية للأرض، أي القيمة الإجمالية للمشروع تتراوح ما بين 5 مليارات إلى 6 مليارات جنيه.

وأشار المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن حي الأسمرات شهد جمع ما يزيد عن 14 منطقة، على غرار منشية ناصر والمحجر وغيرهما، موضحًا أن 100 ألف مواطن استفادوا من هذا المشروع.