بعد طرح النسخة المحسنة.. أسعار ومواصفات سوزوكي سويفت 2021 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، طرح العديد من الطرز لسيارات الركوب الملاكي موديل 2022، أو الفيست ليفت، منذ بداية الربع الثاني للعام الجاري، ومن ضمن القائمة المعروضة، طراز سوزوكي سويفت الشكل الجديد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لفئة السيارة داخل السوق المحلية، موديل عام 2021، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالفئة الجديدة للسيارة فيست ليفت 2021.

أسعار سوزوكي سويفت موديل 2021

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك متوسطة الحجم، وطرحها في السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 209.500 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 218.500 حنيه.

- الفئة الثالثة «فيست ليفت» تأتي بسعر 220 ألف جينه.

قائمة مواصفات وتجهيزات السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.2 لتر 1200 سي سي، تنتج قوة قدرها 82 حصان وعزم أقصى للدوران يصل إلى 113 نيوتن/ متر.

- يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيك AGS مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ ساعة.

- السيارة متوسط الاستهلاك في الوقود، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «3854 ملم طول، 1735 ملم عرض، 1495 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة عجلات إلى 2450 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 265 لتر.

- تأتي السيارة مجهزة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، مساعد فرملة في حالة الطوارئ EBA، وتقدم بكاميرا للرؤية الخلفية، عجلات رياضية قياس 15 بوصة».