دار الكتب والوثائق تطرح «الحياة النيابية في مصر» بمعرض الكتاب

تتيح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية -ضمن جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب- إصدارا متميزا هو «الحياة النيابية في مصر.. مختارات من الأرشيف المصري»، الذي يضم مجموعة مختارة من الوثائق التي تؤرخ للحياة النيابية في مصر منذ نشأتها، بوثائق ترصد جلسات البرلمان والمشكلات الاقتصادية والمطالب الطبقية للنواب مع بداية البرلمان، ومراسيم حل البرلمان، وظهور الدستور المصري، وهو الكتاب الذي كتب مقدمته الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس النواب السابق.

والكتاب هو دراسة وثائقية أعدتها الدكتورة نيفين موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ويمكن اقتناؤه بمبلغ 50 جنيها.