موكا حجازي فتاة «تيك توك» جديدة على طريقة حنين حسام.. «الإثارة عرض مستمر»

منذ أن ظهر تطبيق «التيك توك»، في عام 2016، جذب إليه العديد من الشباب وبخاصة الفتيات اللاتي ذاع صيتهن منهن حنين حسام ومودة الأدهم، وغيرهن ممن اتخذن من هذا التطبيق وسيلة للتربح المالي عن طريق نشر فيديوهات مثيرة للجدل.

موكا حجازي تقلد حنين حسام

فبعد أزمة فتاتي «التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، ظهرت فتاة جديدة تدعى موكا حجازي تنشر فيديوهات وصور اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع، على الحساب الخاص بها عبر تطبيق «تيك توك».

موكا حجازي تثير الجدل

ظهرت الفتاة الشابة في مقطع فيديو أخير وهي ترقص شبه عارية، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ يطالب العديد منهم بوقف مثل هذه المقاطع التي تسيء لقيم المجتمع وتحرض الشباب والفتيات على تقليدها.

19 ثانية رقص لموكا حجازي

تمكنت «موكا» بعد نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت وهي ترقص فيه شبه عارية من تصدر مؤشرات البحث على جوجل رغم أن المقطع لم تتجاوز مدته الـ19 ثانية، وبدأ يتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

حنين حسام

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين حسام، بعد نشرها مقطع فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.

وتم إحالة الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات من قبل رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

القبض على حنين حسام

وبعدها تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط حنين حسام، وأحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسها على ذمة قضية الإتجار بالبشر، والتي حكمت فيها غيابيًا عليها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بينما حكمت على مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها نفس المبلغ و3 آخرين.