رابط الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021: التنسيق يبدأ غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021، موضحة أن التنسيق يبدأ غداً الأربعاء الموافق 7 يوليو الجاري إلكترونياً.

وشددت الوزارة على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات بضرورة الانتهاء من إعلان تنسيق الثانوية العامة والفنية، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بالكثير من المدارس بخلاف الثانوية العامة، مثل مدارس الثانوية الفنية والتجارية والزراعية والفندقية، أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 وفق درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني

وأضافت الوزارة، أن الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 يتم من خلال هذا الرابط، وأن مديريات التربية والتعليم تعمل على متابعة أعمال التنسيق التي تتم إلكترونياً، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التعليمات التي تم الإعلان عنها في التنسيق.

وذكرت أن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والثانوية الفنية يُحدد على أساس درجات الطالب في التيرم الثاني للشهادة الإعدادية 2021.

الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 إلكترونياً

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن تخصيص رابط الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 إلكترونياً يأتي في إطار حرص منظومة التعليم على مواكبة التحول الرقمي، لافته إلى أن الدرجة العظمى للشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني هي 280 درجة.

يُذكر، أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، أعلنت الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية 2021 بمجموع 240 درجة، وفي محافظة البحيرة بلغ تنسيق الثانوية العامة 250 درجة لجميع مدارس الثانوي العام، وفي محافظة المنيا بلغ الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 230 درجة، و190 للثانوي العام خدمات، والمدارس الخاصة 180 درجة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة قريباً بعد اعتماد الحد الأدنى لدرجالت الطلاب التي حصلوا عليها في امتحانات الشهادة الإعدادية بعد اعتماده من محافظ الجيزة.