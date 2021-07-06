«الحرف اليدوية» تطالب بإعادة النظر في رسوم دمغ الذهب

أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة، والتموين، بعد ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي، والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، بحسب ما أعلنت الغرفة في بيان لها اليوم، مؤكدة أن العاملين وأصحاب الورش عبروا عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.

وقال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة لأخذ رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كل مصنعي الحلي، وتعتبر هي صاحب الحق في مناقشة القرارت التي تتعلق بالصناعة، بحسب تصريحاته.

وطالب رئيس الغرفة في بيانه، وزارتي التجارة والصناعة والتموين، بضرورة إعاده النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي، لمعرفة رأي أعضائها في القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، وفقا للبيان.

وأكد «عمران»، أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن مثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام.

من جانبه قال محمد سمير، رئيس شعبة الحلى بغرفة الحرف اليدوية، إن هناك ضررا بالغا سيقع على مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لايعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع، ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية، بحسب تصريحاته.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين، بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.