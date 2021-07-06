نقل 18 عائلة من «أبوقرن» لـ«معا».. مشروع حياة آدمية لـ4 آلاف أسرة

بدأ حي مصر القديمة إزالة منطقة عزبة أبو قرن في القاهرة، حيث نقلت 18 أسرة بعد تصدع منازلهم، لتسكينهم بمشروع معا بمدينة السلام، واتخذت الإجراءات الفورية بشأن تسكين المتضررين، وجار المتابعة لإزالة المنازل المتصدعة حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات.

القضاء على العشوائيات

وتواصل محافظة القاهرة العمل في ملف العشوائيات، بالقضاء عليها وتوفير مساكن آدمية وحياة كريمة للمواطنين، ومن بين المشروعات السكنية الجاري الانتهاء منها لاستيعاب سكان العشوائيات وخلق مجتمع آمن ومتحضر للأسر القاطنة في العشوائيات، مشروع «معا» لتطوير العشوائيات بنطاق حي السلام أول، حيث انتهى تنفيذه بنسبة 100%، وتستمر أعمال تأثيث الوحدات لاستقبال الأسر المستحقة، ومن المقرر نقل أكثر من 4 آلاف أسرة من عزبة أبوقرن، وتسليمهم وحدات في مشروع معا خلال الأيام المقبلة، في إطار أعمال تطوير منطقة مصر القديمة.

تفاصيل مشروع معا

رصدت «الوطن» أبرز ملامح مشروع «معا» لتطوير العشوائيات واستيعاب جزء من سكان المناطق الخطرة، كما يلي:

- أُقيم المشروع على مرحلتين ويضم 4416 وحدة سكنية، وبدأ تسليم الوحدات للسكان مفروشة بالكامل.

- انتهاء تشغيل المرافق تمهيدا لنقل سكان المناطق العشوائية به.

- تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه، ومقام على مساحة 60 فدانا.

- تعاون محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة «معا» التي يترأسها الفنان محمد صبحي.

- يضم المشروع 184 عمارة وخدمات متنوعة، منها مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي، ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجاري، ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار أيتام ورعاية كبار السن، ونقطتي إسعاف وإطفاء ومركز ثقافي، يشمل مسرح وسينمات ومراكز طبية.

- أُنشئت العمارات على 4 نماذج مختلفة، وتمّ البناء على 16.6% من مساحة الأرض، وباقي المساحة خدمات.

- يضم المشروع 60 ورشة، تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد، انطلاقا من فلسفة القيادة السياسية بخلق مجتمع متكامل.

- يتضمن مشروع «معا» إنشاء ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين بالمشروع.

- استخدام وحدات سكنية في الأدوار الأرضية بالعمارات لإنشاء حضانات للأطفال، ومخابز وسوبر ماركت ومحلات لبيع الخضر والفاكهة.