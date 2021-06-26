«معا» تستعد لاستقبال أكثر من 4 آلاف أسرة من سكان العشوائيات «صور»

تسعى الدولة إلى إنشاء مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل بانتشالهم من بؤر العشوائيات الخطرة إلى مشروعات إسكان جديدة تقيمها الدولة مثل الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة ومعا، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير مجتمعات عمرانية بها كل الخدمات والمرافق وتخضع لكل الاشتراطات الصحية والبيئية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ومن المشروعات الجاري إعدادها حاليا لاستقبال سكان العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم، «مشروع معا» بنطاق حي السلام أول لاستقبال أكثر من 4 آلاف أسرة من سكان العشوائيات خلال الفترة المقبلة وتحديدا استيعاب سكان منطقة عزبة أبو قرن بنطاق مصر القديمة، في إطار استعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمناطق مصر القديمة.

ومن جانبه، طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع «معا»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق من مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الإنترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

رصدت «الوطن» كل تفاصيل مشروع «معا»، حيث سيتم تجهيز الوحدات بالأثاث من غرفة نوم وحمام ومطبخ وأنتريه وشاشة بحيث يتم تسليم الوحدات على المفتاح للأسر التى تنقل لتلك الوحدات خلال الفترة المقبلة.

-يضم مشروع «معا» 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان.

-يضم 4416 وحدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد.

-مبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد.

-مبنى متعدد الأغراض يضم مركزا ثقافيا و3 سينمات ومسرح يسع 700 كرسي.

-نقطتا إسعاف واطفاء، ومناطق خضراء.

-جار حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية .